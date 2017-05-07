У Франції затримали колишнього солдата, який планував скоїти теракт

Затриманий у Франції колишній військовослужбовець визнав, що планував скоїти теракт від імені терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), повідомляє DW.

34-річного чоловіка, чиє ім'я не називається, затримали поблизу розташованої в місті Евре на північ від Парижа військової бази військово-повітряних сил.

За даними слідства, хоча висловлювання затриманого колишнього військовослужбовця "були незв'язними", однак він не справляв враження психічно хворої людини. Затриманий мав форму з нашивкою ІД замість військових знаків розрізнення. В його автомобілі виявили накопичувач інформації, що містив зізнання в тому, що він є прихильником джихадистів.

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У кущах неподалік від військової бази було виявлено помпову рушницю, два револьвери й амуніцію. Повідомляється, що затриманий чоловік прослужив загалом 10 років у французьких сухопутних військах. 2013 року був звільнений з армії. Він перейшов в іслам, а з 2014 року, після радикалізації поглядів - перебував під пильним наглядом спецслужб.

Як відомо, ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейським на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті щонайменше один поліцейський загинув, ще двоє отримали поранення. Нападник був убитий поліцією вогнем у відповідь.

Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний автоматом Калашникова. Терористичне угрупування «Ісламська Держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину.