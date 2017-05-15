МЗС Польщі: багато країн прагнуть зберегти економічні санкції щодо Росії

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляє, що економічні санкції щодо Росії повинні бути збережені – так говорили чимало міністрів країн ЄС, які сьогодні зустрілися в Брюсселі.

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Як повідомляє Польське Радіо, питання санкцій не було темою понеділкової зустрічі міністрів, але тему порушено при нагоді дискусії про Україну.

Ващиковський звітував опісля, що більшість міністрів, котрі брали участь в дискусії, висловлювалися однозначно.

«Санкції мають бути продовжені. Росія - це держава, що не йде на співпрацю, що не реалізує Мінських угод, отже нема про що й говорити», - сказав він.

Санкції проти Москви дійсні до кінця липня. Для їхнього продовження потрібна згода всіх країн ЄС.