Один із хворих, які керують Росією: подробиці вбивства дипломатом жінки і дитини в Москві (фото)

У Москві високопоставлений співробітник МЗС Олександр Шилін вбив свою знайому, її 4-річну доньку, а потім покінчив життя самогубством. У числі версій про мотиви вбивства – ревнощі, шантаж і сварка на побутовому ґрунті. Убита жінка була колишньою підлеглою Шиліна по роботі. Повідомляється, що у Шиліна у квартирі були знайдені "дивні щоденники з абсурдними позначками та записами", пише Радіо Свобода.

"Вночі 15 травня в квартирі житлового будинку по Ленінському проспекту виявлені тіла чоловіка та жінки, а також малолітньої дівчинки з ознаками насильницької смерті у вигляді вогнепальних поранень. Встановлено, що жінка з донькою перебувала в гостях у давнього знайомого, який дістав мисливську рушницю та вистрілив в них не менше двох разів. Від отриманих поранень мама і донька померли на місці. Після цього чоловік покінчив життя самогубством", – ідеться в офіційному повідомленні Слідчого Комітету РФ.

Незабаром російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела ім'я та прізвище стрільця – ним виявився співробітник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Шилін. Цю інформацію практично відразу підтвердили в МЗС. На сайті відомства Шилін значиться радником-посланником в посольстві Росії в Індонезії.

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Телеканал РЕН ТВ повідомляє з посиланням на представників посольства, що в 2016 році Шилін перевівся на роботу в Центральний апарат МЗС. З'ясувалося, що останнім часом Шилін був першим секретарем департаменту з питань безпеки та роззброєння МЗС, а до цього працював не тільки в Індонезії, але і в дипломатичних представництвах Росії в Індії, Пакистані, Шрі-Ланці, США та Австрії.

"Я кілька разів попереджала, що Шилін соціально небезпечний. Я ніколи не зустрічала Шиліна, але 12 січня 2009 року він надіслав мені "анонімний" лист зі своєї робочої адреси. Лист був наповнений маячними ідеями про небезпеку, що загрожує Росії, та майбутню Третю світову війну", - написала адміністратор пацифістського сайту hippy.ru Любава Малишева.

"Єдине, що в нинішніх умовах може врятувати націю від знищення в глобальній битві за виживання – так це мілітаризація", - йдеться в листі Шиліна.

"Другий раз я писала про Шиліна в 2014 році. Вирішивши перевірити, як склалася кар'єра бездарного конспіратора, я виявила, що він продовжує працювати в посольстві Росії в Індонезії і публікує в соціальних мережах фотографії розправ з тваринами – бегемотами, зебрами, антилопами, кабанами, рибами, супроводжуючи їх жорстокими коментарями. Після моєї статті дві сторінки Шиліна – в "Фейсбуці" і "ВКонтакте" – були тимчасово закриті. Але потім він знову став публікувати свої фото з величезними рушницями і мертвими тваринами", - розповіла Малишева.

"Шилін – не курйозний персонаж, він типовий персонаж. Один з багатьох маячних хворих, які керують Росією. Вони теж люблять полювати, теж готуються до Третьої світової. Теж стріляють в спину чужим дітям в очікуванні глобальної битви і хваляться добром, яке відняли у беззахисних. І проблема не в тому, що маніяки існують, а в тому, що вони недоторканні", - резюмувала Малишева.