Конгрес США вимагає від ФБР записи зустрічей Трампа і екс-директора бюро Комі

Конгрес США вимагає від ФБР надати записи зустрічей президента США Дональда Трампа і колишнього голови ФБР Джеймса Комі після публікації New York Times. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

У листі, направленому головою комітету палати представників конгресу США з нагляду і державної реформи, республіканцем Джейсоном Чаффетсом, йдеться, що необхідні документи мають бути надані не пізніше 24 травня.

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Чаффетс звернувся до ФБР після публікації в ЗМІ, де стверджувалося, що Трамп просив Комі припинити розслідування зв'язків свого екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.

У заяві конгресу йдеться, що якщо така записка була дійсно, це ставить питання про те, чи не намагався Трамп вплинути або завадити розслідуванню ФБР щодо Флінна.