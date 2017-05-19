Цукерберг показав, як відреагував на звістку про зарахування в Гарвард та повідомив про повернення в коледж (відео)

Засновник Facebook Марк Цукерберг опублікував на своїй сторінці відео, на якому зафільмований момент, коли він дізнався, що вступив до Гарварду.

Відео зняв батько Цукерберга – Едвард. При цьому Цукерберг відзначив, що наступного тижня повертається до занять, щоб все таки отримати наукову ступінь.

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У коментарях під відео, Цукерберг пояснив, що його мама не вірила у закінчення коледжу сином, а менша сестра побилась об заклад із Марком, що вона швидше завершить навчання.

«Це безумовно не мій план. Хоча до того, як я пішов до коледжу, моя мама сказала мені, що я кину, і моя молодша сестра побилась об заклад зі мною, що вона закінчить коледж раніше мене. Б'юся об заклад, я отримаю вчений ступінь. Тепер я припускаю, що цикл завершено», - написав у коментарях Цукерберг.