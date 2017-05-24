На Тайвані, вперше в Азії, дозволили одностатеві шлюби (фоторепортаж)

Тайвань став першою країною в Азії, в якій дозволили одностатеві шлюби. Відповідне рішення виніс Конституційний суд Тайваню, пише Reuters.

Люди вийшли на акцію після того, як Конституційний суд Тайваню ухвалив, що одностатеві пари мають право вступати в законний шлюб.

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Люди під час акції обіймали одне одного, а прапор ЛГБТ-спільноти ряснів на вулицях Тайбея.

Як повідомляв УНІАН раніше, напади на лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів усе ще поширені в багатьох країнах. Про це йдеться в доповіді Міжнародної асоціації лесбійок і геїв (ILGA). За даними ILGA, одностатева сексуальна активність залишається злочином у 72 країнах.

Переслідування представників ЛГБТ зберігається в багатьох країнах. У 25 з них є «активні бар’єри» для формування чи реєстрації пов’язаних із сексуальною орієнтацією неурядових організацій, 22 держави мають закони про «захист моралі».