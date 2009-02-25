Доходи бюджету РФ у 2009 році знизяться на 42% порівняно з раніше затвердженими, витрати збільшаться, приблизно, на 500 мільярдів рублів, повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН на колегії Федерального казначейства.

Як повідомляє РІА “Новости”, за його словами, бюджет-2009, затверджений восени минулого року, розраховувався з прогнозної ціни на нафту в 95 доларів за барель, і був профіцитним - з доходами в 10,9 трлн. рублів і витратами в 9,0 трлн. рублів. Через кризу прогноз щодо нафти був знижений до 41 долара за барель.

«Доходи федерального бюджету порівняно з 2008 роком знизяться на 31,5%, а порівняно із затвердженими на 2009 рік - на 42%», - констатував О.КУДРІН. «З урахуванням операцій з фонду національного добробуту, які ми збираємося провести на підтримку банківської системи, витрати будуть більше запланованих приблизно на 500 мільярдів рублів», - повідомив керівник Мінфіну.

Дефіцит федерального бюджету в 2009 році становитиме 7,5% ВВП без урахування операцій з фонду національного добробуту, сказав О.КУДРІН.

«З урахуванням цих операцій дефіцит становитиме близько 8% ВВП», - уточнив міністр фінансів РФ.

За його словами, держава направить в економіку близько 2,7 трильйона рублів з урахуванням коштів резервного фонду.