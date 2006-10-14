Буш підписав закон про пам`ятник жертвам Голодомору в Україні

Джордж Буш підписав прийнятий Конгресом США закон про відкриття у Вашингтоні пам`ятника-меморіалу жертвам голоду в Україні в 1932-1933 роках, повідомили РІА “Новости” в прес-службі Білого дому.

Згідно з документом, уряд України одержав дозвіл встановити меморіал у центрі Вашингтона. "Уряд США не повинен нести ніяких витрат із створення або підтримки меморіалу", - зауважено в законі.

У результаті голоду в 1932-1933 роках в Україні, за різними оцінками, загинули від сімох до десяти мільйонів людей, або від 10% до 25% населення.

1986 року конгрес США створив комісію, яка розслідувала причини голоду і дійшла висновку, що дії радянської влади можуть прирівнюватися до геноциду. Три роки тому за ініціативою уряду України більше 30 держав світу, включно з США і Росією, підписали в ООН спільну заяву, присвячену пам`яті загиблих у результаті голоду.

"У колишньому Радянському Союзі мільйони людей, жінок і дітей стали жертвами жорстоких дій і політики тоталітарного режиму. Голодомор - Великий голод 1932-1933 років в Україні - забрав життя від сімох до десяти мільйонів ні в чому не винних людей і став національною трагедією для українського народу", - записано в тексті заяви.

Якщо новий меморіал буде створений, у Вашингтоні буде вже два українські пам`ятники.

У 1964 році в центрі американської столиці за сприяння представників української еміграції був увічнений в бронзі Тарас Шевченко. Восьмиметровий пам`ятник встановлений на гранітному п`єдесталі. Вага конструкції - 45 тонн.

Меморіал урочисто відкрив президент США Дуайт Ейзенхауер в присутності близько 100 тисяч осіб. Тоді конгрес США наголосив, що Шевченко черпав натхнення у "великій американській традиції для боротьби з імперіалістичною і колоніальною окупацією його батьківщини".

РІА "Новости"