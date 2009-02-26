Постпред Росії при НАТО радий, що дипломатичні ритуальні танці закінчилися

Жорстка криза у відносинах між Росією і НАТО пішла на користь цим відносинам.

Таку думку в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" висловив постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН.

"Ми фактично зняли весь той лиск і дипломатичні ритуальні танці, які зазвичай супроводжують подібні заходи. Зараз розмова була дуже прямою, чоловічою, відвертою, де висловлювалися позиції держав з питань створення безпеки", - сказав Д.РОГОЗІН, коментуючи результати засідання Ради НАТО-Росія.

Він також повідомив, що під час засідання обговорювалася ситуація на Південному Кавказі, зокрема можливість появи російської військової бази в Абхазії. Проте головною темою обговорення, за словами Д.РОГОЗІНА, стала ситуація в Афганістані.

За його словами, Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР отримав запрошення відвідати Москву 27 березня і взяти участь у саміті Шанхайської організації співпраці. Д.РОГОЗІН додав, що зустріч буде цілком присвячена проблемі Афганістану.

У той же час, як передає ІТАР-ТАРС, за словами Д.РОГОЗІНА, відносини Росії і НАТО можуть бути формально відновлені вже на початку березня.

"Ми представили принципи, на яких вважаємо за можливе співпрацю в майбутньому. Якщо ці принципи будуть підтверджені на засіданні міністрів закордонних справ НАТО 5 березня в Брюсселі, то тоді це рішення набуде взаємного характеру", - сказав він.

За його словами, головним з цих принципів, за його словами, є принцип рівноправного партнерства всіх країн-членів Ради Росія-НАТО. "Очевидно, що ні НАТО не є об`єктом політики Росії, ні Росія не є об`єктом політики НАТО", - підкреслив Д.РОГОЗІН. Також, за його словами, "мають бути підтверджені всі принципи, закладені в базових документах про створення Ради Росія-НАТО".

"Звісно, зберігаються розбіжності в оцінці подій у Південній Осетії і Грузії в серпні 2008 року, проте в мене склалося враження, що вони носять ритуальний характер. Мої колеги поки що просто не готові визнати те, що й так очевидно", - сказав він.

25 лютого в Брюсселі пройшло неформальне засідання Ради Росія-НАТО. Це друга така зустріч після кількох місяців перерви, яка була викликана розбіжностями сторін щодо грузино-російського конфлікту.