Опозиція Венесуели заявила про використання проти них "людей із кримінальним минулим"

У ході протестів у Венесуелі в понеділок, 29 травня, було поранено майже 250 чоловік.

Про це повідомив лідер опозиції і губернатор штату Міранда Енріке Капрілес, пише видання El Nacional, передає DW.com.

За його словами, для придушення масових протестів влада залучає "людей із кримінальним минулим".

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Сам Енріке Капрілес, за його словами, був побитий під час акції протесту - солдати заманили його в пастку. Ще один лідер опозиції, Карлос Папароні, отримав травми після того, як був збитий з ніг напором води з водомету.

Протестні акції опозиції у Венесуелі проходять вже кілька місяців. Демонстранти вимагають відсторонення від посади Ніколаса Мадуро. На думку опозиції, він відповідальний за економічну кризу в країні, яка призвела до серйозного дефіциту постачання. Під час протестних акцій вже вбито 58 людей, рахунок поранених іде на сотні.