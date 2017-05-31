США випробували систему перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет (відео)

Американські військові заявили, що провели успішні навчаня системи перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, які могли б летіти в бік США, передає Бі-Бі-Сі.

Як зазначається, це перші випробування подібного роду, які проводилися в світлі загрози з боку КНДР.

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Як повідомили представники Пентагону, ракета-перехоплювач була запущена з авіабази в Каліфорнії і збила над Тихим океаном учбову ціль, запущену з Маршаллових островів і яка летіла до узбережжя США.

«Ця система має життєво важливе значення для оборони США, і це тестуванння демонструє нашу здатність стримувати реальну загрозу», — підкреслив директор Агентства з протиракетної оборони США віце-адмірал Джим Сірінг.

Північна Корея не припиняє проведення випробувальних запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Тільки за останній тиждень таких випробувань було три.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує наступного вівторка, 30 травня, вперше здійснити випробування системи протиракетної оборони проти міжконтинентальної балістичної ракети.

Починаючи з 1999 року, США здійснили 17 випробувань ракет-перехоплювачів, і лише в дев'яти випадках вони були успішними. В останнє випробування було проведено в червні 2014 року, тоді воно виявилося успішним, однак до цього тричі поспіль випробування були невдалими.