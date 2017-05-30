У КНДР назвали успішним останній запуск балістичної ракети
За запуском ракети спостерігав глава країни Кім Чен Ин.
Північна Корея назвала успішним запуск балістичної ракети, що відбувся напередодні.
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.
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У заяві ЦТАК зазначається, що випробування були проведені для оцінки "системи високоточного наведення". За запуском ракети спостерігав глава країни Кім Чен Ин.
За даними агентства, ракета потрапила в намічену ціль із відхиленням у сім метрів.
Кім Чен Ин після проведення випробування наказав продовжувати розробку більш потужних видів стратегічних озброєнь.
Як повідомляв УНІАН, південнокорейські військові повідомила про запуск з території КНДР ракети. Ймовірно це була балістична ракета типу Scud, вона пролетіла близько 450 км.