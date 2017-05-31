Жертвами вибуху в Кабулі стали 54 людини (фото)
09:38, 31 травня 2017Світ
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Ще 346 осіб отримали поранення.
Вибух стався поряд з посольством Німеччини / Pajhwok Afghan News
Жертвами вибуху в столиці Афганістану Кабулі стали 54 людини. Про це повідомляє Pajhwok Afghan News з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я Афганістану.
Також повідомляється, що 346 осіб отримали поранення.
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Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі Кабула також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн, тому конкретна мета нападу поки неясна.
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