Жертвами вибуху в Кабулі стали 54 людини (фото)

Жертвами вибуху в столиці Афганістану Кабулі стали 54 людини. Про це повідомляє Pajhwok Afghan News з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я Афганістану.

Також повідомляється, що 346 осіб отримали поранення.

Читайте такожУ Белграді прогримів потужний вибух

Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі Кабула також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн, тому конкретна мета нападу поки неясна.