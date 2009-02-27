На о.Крит за борги арештували судно «Укррічфлоту»

У Греції на острові Крит в порту м. Іракліо арештовано судно „Василий Боженко” української судноплавної компанії „Укррічфлот”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України в Грецькій Республіці.

За даними дипломатичної установи, судно заарештовано 25 лютого турецькою компанією „Beyaz Marti Petrol Ticaret Ve Denizcilik LTD STI” у зв’язку із заборгованістю в оплаті пального.

Засідання грецького суду у згаданій справі має відбутися на о. Крит 20 березня ц.р.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України, зазначили в прес-службі міністерства.