Російський підприємець звинуватив Путіна у... «п/н. бездіяльності»

Підприємець із міста Бугурслан Оренбурзької області подав до арбітражного суду Москви позов до прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

Про це пише російська газета «Коммерсант» від 28 лютого.

Повідомляється, що звернення до суду оформлене не як до глави уряду, а як до фізичної особи. Ім`я підприємця не називається, проте відомо, що В.ПУТІНА він звинувачує в «п/н. бездіяльності».

Водночас, що означає це скорочення «п/н» - не повідомляється, проте видання вважає, що позов цей навряд чи буде узято у провадження, тим більше, що засудженню підлягає тільки злочинна бездіяльність.

Окрім цього, автор статті припускає, що глава уряду не знає про цей позов, але у нього склалося враження, ніби В.ПУТІН вчорашню зустріч із «Єдиною Росією» провів, щоб довести, що він не бездіє.

Як відомо, вчора В.ПУТІН зустрівся з керівництвом політичної партії «Єдина Росія», де заявив, що криза не досягла свого піку й може тривати ще довго.