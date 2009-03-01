Індія почала будівництво авіаносця

00:42, 01 березня 2009
Світ
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Корабель зможе нести до 30 літаків

На суднобудівній верфі в порту Кочин закладено перший індійський авіаносець. Міністр оборони Індії Куреан Ентоні, виступаючи на урочистій церемонії, назвав початок будівництва корабля історичним моментом і важливою віхою в морській історії Індії, повідомляє Economic Times.

Новий авіаносець стане найбільшим військовим кораблем, який будь-коли будували на індійських верфях. За проектом, він має довжину 260 метрів і водотоннажність 40 тисяч тонн. Максимальна швидкість авіаносця - 28 вузлів, екіпаж - 1600 осіб.

Корабель зможе нести до 30 літаків. Велику частину парку складуть російські винищувачі МіГ-29К. Крім того, на авіаносці розмістять вертольоти Ка-31 і легкі винищувачі індійського виробництва.

Перший індійський авіаносець планується прийняти на озброєння до кінця 2014 року.

На сьогодні ВМС Індії мають один авіаносець - "Вірат". Він був збудований у Великій Британії більше півстоліття тому і фактично вичерпав термін експлуатації. Крім того, Індія чекає від Росії постачання авіаносного крейсера "Вікрамадітья" (колишній "Адмірал Горшков"), проте терміни постачання вже кілька разів зсувалися через розбіжності щодо суми контракту.

Лента.ру

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