США в черговий раз дорікнули Китаю в мілітаризації

США не мають наміру миритися з мілітаризацією Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі, заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс. Подібні дії підривають стабільність і безпеку в регіоні, сказав він на конференції з безпеки в Сінгапурі, передає Русская служба ВВС.

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"Ми виступаємо проти країн, яки мілітаризують штучні острови й висувають надмірні претензії на міжнародні води. Ми не можемо і не будемо погоджуватися з односторонніми примусовими змінами статус-кво", - попередив Меттіс.

Одночасно міністр оборони США відзначив важливу роль Китаю у стримуванні північнокорейської ракетної і ядерної активності.

Як відомо, раніше військовий корабель США наблизився більше ніж на 12 морських миль до займаного Китаєм рифу Мисчиф (Мейдзі) в архіпелазі Спартлі в південно-західній частині Південно-Китайського моря. Цей риф оспорюється між КНР, Тайванем, Філіппінами і В'єтнамом.