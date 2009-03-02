Європейська Рада планує визначитися щодо фінансових ринків у червні

Європейська Рада (самміт глав держав та урядів країн-членів ЄС) у червні планує визначитися щодо основних напрямків зміни регулювання фінансових ринків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради в неділю.

“Ми повинні покращити регуляторну політику на фінансовому ринку. Перші рішення в цій сфері мають бути схвалені у червні на саміті”, - сказав він.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ уточнив, що до червня створена Комісією група під керівництвом Жака де ЛАРОЗЬЄРА напрацює відповідні пропозиції з метою посилення прозорості та передбачуваності фінансових ринків.