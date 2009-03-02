Газогін Nabucco не повинен фінансуватися коштом платників податків, заявила, виступаючи перед журналістами за підсумками економічного форуму в Брюсселі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

Євросоюз очікує, що газопровід Nabucco, який повинен пройти через територію Туреччини, зменшить залежність європейських країн від російського газу і діючих транзитних маршрутів, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Нагадаємо Євросоюз сподівається, що газопровід Nabucco, який повинний пройти через територію Туреччині, зменшить залежність європейських країн від російського газу і діючих транзитних маршрутів.

Nabucco - проектований магістральний газопровід довжиною 3,3 тис. км в обхід Росії з Центральної Азії до країн Євросоюзу, зокрема, Австрії і Німеччини. Його проектна потужність - 26-32 млрд куб. м газу в рік. Перша фаза будівництва Nabucco почнеться в 2010 р., друга повинна стартувати до кінця 2014 р.