Міністр нафти Іраку хоче одержати більше влади

Міністр нафти Іраку Хуссейн аль-Шахристани хоче одержати більше влади для свого міністерства, щоб ефективніше управляти обширними запасами "чорного золота" в країні. Він відзначив, що хотів би бачити своє міністерство більш незалежним.

По словах Х.аль-Шахристани, цей крок - тільки частина програми по підтримці національної нафтової галузі, передає Associated Press.