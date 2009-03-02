Міністр нафти Іраку хоче одержати більше влади
07:00, 02 березня 2009Світ
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... і незалежності
Міністр нафти Іраку Хуссейн аль-Шахристани хоче одержати більше влади для свого міністерства, щоб ефективніше управляти обширними запасами "чорного золота" в країні. Він відзначив, що хотів би бачити своє міністерство більш незалежним.
По словах Х.аль-Шахристани, цей крок - тільки частина програми по підтримці національної нафтової галузі, передає Associated Press.
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