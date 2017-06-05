Екс-директор української бібліотеки в Москві визнана винною в екстремізмі

Міщанський суд Москви визнав колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну винною у кримінальній справі про екстремізм і розтраті. Читання вироку триває, пише Російська служба ВВС.

Шаріну звинувачують у поширенні ряду книг, які, на думку слідства, розпалюють ненависть до Росії.

Згідно з вироком суду, екс-директор "вчинила дії, спрямовані на порушення національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності".

Прокурор Людмила Баландіна просила суд засудити 59-річну Шаріну до п'яти років ув'язнення умовно у зв'язку з тим, що вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, а також враховуючи її вік.

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Крім того, держобвинувач просив заборонити Шаріній обіймати посади, пов'язані з суспільно-політичною діяльністю, строком на три роки.

Захист Шаріної просив повністю виправдати її за всіма епізодами.

Наталія Шаріна була затримана в жовтні 2015 року після обшуків в бібліотеці. З тих пір вона перебувала під домашнім арештом, який неодноразово продовжувався судом.

За версією слідства, Шаріна придбала книги публіциста і члена забороненої в Росії української націоналістичної партії УНА-УНСО Дмитра Корчинського, які визнані в Росії екстремістськими, і розмістила їх у відкритому доступі в бібліотеці.

Всього в обвинуваченні фігурують близько 25 книг, у кожній з яких експерти знайшли фрагменти екстремістської спрямованості.

Екс-директора також звинувачують у розтраті 2,2 млн рублів (38,8 тис. доларів): за даними слідчих органів, вона фіктивно влаштувала на роботу знайомих її адвоката, забезпечивши їм медичне страхування та заробітну плату.

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Слідство також стверджує, що в 2011 році Шаріна витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм.

Сама Шаріна відкидає висунуті їй звинувачення. Вона стверджує, що слідство не конкретизувало їх і не пояснило, що вона зробила.

"Ви звинувачуєте мене в тому, що я розставила книги на стелажі, будучи директором бібліотеки. Ніякої провини я не відчуваю за собою", - сказала підсудна в ході слухань.

"Я не вважаю себе винною в чому-небудь. Всі люди, які створювали бібліотеки, відомі люди [...] і ось не пройшло і 15 років, як маленька жменька людей бібліотеку зруйнувала", - відзначала Шаріна.

Адвокати Шаріної стверджували, що її кримінальне переслідування ведеться за політичними мотивами, і просили виправдати підсудну "у зв'язку з відсутністю складу події злочинів".

"Звинувачення дійсно незрозуміле. Незрозуміло, що хотів сказати автор звинувачення", - зазначав на процесі адвокат Шаріної Іван Павлов.

За його словами, злочинний умисел слідство не змогло довести, а мотиви залишаються неясними.

Глава відділу комплектування бібліотеки Тетяна Мунтян в інтерв'ю висловлювала припущення, що слідчі підкинули книги, які потім вилучили.

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"Там, звідки її отримали, ніколи її не було. Там була купа книг без відміток бібліотеки. Це 100% книги, які вони [слідчі] з собою принесли ", - повідомила Тетяна Мунтян.

Співголова Об'єднання українців Росії Валерій Семененко у бесіді зазначив, що діяльність бібліотеки не має нічого спільного з екстремізмом.