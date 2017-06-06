Гоночний автомобіль вибухнув на швидкості понад 500 кілометрів за годину, гонщиця вижила дивом (відео)

Під час змагань з драг-рейсингу, які проходили в американському штаті Нью-Гемпшир, вибухнув автомобіль.

Про це повідомляє The Daily Star.

За кермом перебувала 28-річна гонщиця Кортні Форс. Через кілька секунд після старту на швидкості близько 500 кілометрів на годину машина загорілася і розвалилася на частини. Спортсменка дивом не постраждала.

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Дрег-рейсинг - гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метри.