Гоночний автомобіль вибухнув на швидкості понад 500 кілометрів за годину, гонщиця вижила дивом (відео)
14:59, 06 червня 2017Світ
868 0
За кермом перебувала 28-річна гонщиця Кортні Форс.
За кермом перебувала 28-річна гонщиця Кортні Форс / скріншот
Під час змагань з драг-рейсингу, які проходили в американському штаті Нью-Гемпшир, вибухнув автомобіль.
Про це повідомляє The Daily Star.
За кермом перебувала 28-річна гонщиця Кортні Форс. Через кілька секунд після старту на швидкості близько 500 кілометрів на годину машина загорілася і розвалилася на частини. Спортсменка дивом не постраждала.
Читайте такожНа аукціоні в Парижі проданий один із найдорожчих автомобілів в історії (фото, відео)
Дрег-рейсинг - гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter