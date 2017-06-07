У Конгресі США готують імпічмент Трампу – The Hill

Демократи у Конгресі США незабаром запустять офіційну спробу імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання The Hill.

Зокрема, демократ палати представників від штату Техас і член групи чорношкірих у Конгресі Ел Грін готує заявки щодо імпічменту, що стане першою офіційною спробою Конгресу щодо усунення діючого президента Трампа від влади, зазначає видання.

Але, як пише The Hill, ці заявки мають мало шансів на успіх у палаті представників, яка контролюється республіканцями, що згуртувалися навколо Трампа на тлі численних розслідувань щодо зв'язків президента і членів його внутрішнього кола із Росією.

Але такі дії Гріна підкреслюють зростаючу тривогу серед демократів по відношенню до президента, і це, як відзначає видання, має «обов'язково активізувати ліберальну базу».

Читайте такожУ Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа може пройти без заяви для преси

Критичні зауваження Гріна зосереджуються на звільненні Трампом колишнього директора ФБР Джеймса Комі, який вів розслідування про втручання Росії у президентські вибори у 2016 році.

«Факти прості і незаперечні. Президент звільнив директора ФБР, бо директор розслідував зв'язок кампанії президента із російським втручанням в президентські вибори», – сказав Грін у вівторок увечері в своїй заяві. «Це перешкода правосуддю», – додав він.

«Перешкоджання здійсненню правосуддя Президентом є проблемою, – зазначив він. – Імпічмент у Конгресі є рішенням».

Поки неясно, коли Грін офіційно представить заявки. Також незрозуміло, чи будуть у документа щодо імпічменту співавтори.