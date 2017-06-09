Трамп подасть скаргу в Мін’юст та Сенат США на екс-директора ФБР

Адвокат Дональда Трампа Марк Касовіц готує скаргу на екс-директора ФБР Джеймса Комі у Міністерство юстиції та юридичний комітет Сенату США. Про це повідомляє CNN із посиланням на два власні джерела.

Зокрема, скарга американського президента стосуватиметься того, що звільнений ним Комі повідомив сторонній особі деталі конфіденційних розмов із ним.

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Крім того зазначається, що 8 червня, Джеймс Комі під час слухань у Сенаті США зізнався, що передав ЗМІ записку через свого близького друга, у якій повідомив секретні подробиці зустрічі з президентом 27 січня.

Канал зазначає, що наразі не зрозуміло, коли адвокат подасть скаргу. Однак департамент юстиції має обмежену юрисдикцію стосовно колишніх співробітників.

Як повідомляв УНІАН раніше, в одному із комітетів Сенату США відбулися слухання, під час яких екс-глава ФБР Джеймс Комі розповів про характер і деталі його відносин із президентом Дональдом Трампом.

Протягом першої години свідчень він примудрився назвати президента США брехуном двічі. І навіть у вітальному слові Комі лунали звинувачення на адресу Трампа, так він заперечив слова глави Білого дому про те, що постать Комі була непопулярною серед працівників ФБР, а також заяву про те, що Бюро було неорганізованим і хаотичним.