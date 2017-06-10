В Іраку понад 30 людей загинули внаслідок двох вибухів, відповідальність за які взяло на себе екстремістське сунітське угруповання «Ісламська держава».

Як передає Радіо Свобода, щонайменше 31 людина загинула і 35 були поранені в місті Мусаябі, що за 80 кілометрів на південь від столиці Багдада і за 30 кілометрів на схід від міста Кербели, священного для шиїтів.

Вибух на багатолюдному ринку влаштувала смертниця-жінка.

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Ще чотири людини поранені внаслідок іншого вибуху, в самій Кербелі на автовокзалі в центрі міста. Там також підірвала себе жінка-смертниця, але ніхто не загинув.

Угруповання «Ісламська держава» нині втрачає дедалі більші території, які воно захопило свого часу в Іраку й Сирії. Зокрема, в Іраку під їхнім контролем зараз ще лишаються лічені квартали міста Мосула на півночі країни, що тривалий час було їхньою твердинею, в Сирії триває наступ на їхні позиції в місті Ар-Ракка, яке це угруповання називає своєю «столицею».