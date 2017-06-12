Навальному можуть дати до 30 діб арешту, у нього вилучили шнурки і телефон – адвокат

15:59, 12 червня 2017
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У поліції Москви пояснили, що затримання Навального пов'язано з його закликами до громадян брати участь в неузгодженої акції.

Олексій Навальний / REUTERS

Російському опозиціонеру Олексію Навальному після затримання можуть дати до 30 діб.

Як повідомляє адвокат політика Вадим Кобзєв, у Навального вилучили шнурки і телефон.

Раніше в Москві і в Пітері поліція почала проводити затримання в місцях проведення несанкціонованих мітингів.

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За даними прихильників опозиції Олексія Навального силовики затримали після виходу з будинку.

Як повідомили російські ЗМІ, в поліції Москви пояснили, що затримання Навального пов'язано з його закликами до громадян брати участь в неузгодженої акції.

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Теги: #затримання Навального#затримання у Москві і Пітері на День Росії