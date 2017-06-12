Навальному можуть дати до 30 діб арешту, у нього вилучили шнурки і телефон – адвокат

Російському опозиціонеру Олексію Навальному після затримання можуть дати до 30 діб.

Як повідомляє адвокат політика Вадим Кобзєв, у Навального вилучили шнурки і телефон.

Навальному можуть дати до 30 діб. У нього вилучили шнурки і телефон — повідомляє адвокат політика Вадим Кобзєв. pic.twitter.com/S9CwR9BKMl — Той самий Мартін (@martin_camera) 12 червня 2017 р.

Раніше в Москві і в Пітері поліція почала проводити затримання в місцях проведення несанкціонованих мітингів.

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За даними прихильників опозиції Олексія Навального силовики затримали після виходу з будинку.

Як повідомили російські ЗМІ, в поліції Москви пояснили, що затримання Навального пов'язано з його закликами до громадян брати участь в неузгодженої акції.