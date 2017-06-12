У центрі Москви тисячі росіян скандують "Раз, два, три, Путин уходи"
Вулиця Тверська перекрита кількома кардонами поліції, тривають арешти.
У центрі Москви тисячі росіян скандують "Раз, два, три, Путин уходи", затримано десятки осіб.
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Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, люди скандують:
"Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "свободу Алексею Навальному".
Затримання супроводжується гаслами "Позор".
Тверська перекрита кількома кордонами поліції.
Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція проводить вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг. За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.
За даними місцевих ЗМІ, на антикорупційному мітингу у Москві затримано понад 100 осіб.