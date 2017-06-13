Міста мрії: 14 місць у світі, де вам заплатять, якщо ви переїдете туди жити (відео)

У світі є місця, де влада настільки зацікавлена у нових мешканцях, що готова за це платити. Причина таких виплат проста — в цих містах стрімко зменшується кількість населення. Тому, щоб «заманити» туди людей, місцева влада пропонує хороший грошовий бонус.

Список місць мрії підготував Hyser. Серед інших країн в список потрапили Америка, Канада, Іспанія та Нідерланди.

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Примітно, що грошовий бонус за переїзд пропонують у більшості випадків сім'ям або молодим фахівцям.