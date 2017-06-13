Міста мрії: 14 місць у світі, де вам заплатять, якщо ви переїдете туди жити (відео)
14:54, 13 червня 2017Світ
2990 0
Поки одні країни борються з потоком мігрантів, інші готові на все, щоб залучити нових жителів.
До місць мрії потрапила і канадська провінція Саскачеван / фото Hyser
У світі є місця, де влада настільки зацікавлена у нових мешканцях, що готова за це платити. Причина таких виплат проста — в цих містах стрімко зменшується кількість населення. Тому, щоб «заманити» туди людей, місцева влада пропонує хороший грошовий бонус.
Список місць мрії підготував Hyser. Серед інших країн в список потрапили Америка, Канада, Іспанія та Нідерланди.
Читайте такожПроект про туризм відкрив вакансію мандрівника з зарплатою в 2,5 тисячі євро в місяць
Примітно, що грошовий бонус за переїзд пропонують у більшості випадків сім'ям або молодим фахівцям.
Підбірка місць на планеті, де вам заплатять, якщо ви переїдете туди жити
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter