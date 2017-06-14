Трамп прокоментував напад на конгресмена США

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував напад на конгресмена США в Олександрії, штат Вірджинія.

«Конгресмен від Луїзіани Стів Скалізе, справжній друг і патріот, був серйозно поранений, але повністю відновиться», — написав він.

Американський лідер також додав, що своїми думками і молитвами він в даний час разом зі Скалізе.

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Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер сказав, що Трампа поінформували про ситуацію у Вірджинії.

Вранці 14 червня невідомий почав стрілянину по конгресмену та його помічникам. Інцидент стався на бейсбольному майданчику в Олександрії, штат Вірджинія, де законодавці проводили тренування.

За останніми даними, поранення отримали п'ять осіб, серед них Скалізе і двоє поліцейських. Стрілець був затриманий.