Конгресмен США поранений під час стрілянини на бейсбольному полі

Кілька людей, у тому числі американський конгресмен від Республіканської партії Стів Скеліз, отримали поранення під час стрілянини на бейсбольному полі в штаті Вірджинія. Про це повідомляє телеканал NBC.

Інцидент стався на майданчику, де тренувалися члени Конгресу від Республіканської партії.

Як повідомив CNN республіканець Мо Брукс, у момент стрілянини на майданчику знаходилися від 15 до 25 членів Конгресу. Так само повідомляється, що поранення отримали двоє поліцейських.

Читайте такожТрамп сьогодні святкує день народження і вперше розріже торт у Білому домі

За словами республіканця, нападник здійснив понад 50 пострілів. Брукс, відзначив, що стрілець - білий чоловік средніх років, невисокого зросту.

Fox News з посиланням на сенатора Майка Лі повідомляє, що Скеліз отримав поранення у стегно з вогнепальної зброї, також поранення отримали кілька помічників конгресмена.

Зазначається, що стрілянина почалася о 7:15 ранку за місцевим часом і тривала до 10 хвилин, повідомляють джерела Fox News.

Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ

За даними Fox News, перед тим, як відкрити вогонь нападник поцікавився у людей, що перебували поруч із бейсбольною площадкою, хто грає - демократи чи республіканці.

Rep. DeSantis who at baseball practice recalls: “A guy...walked up to us that was asking whether it was Republicans or Democrats out there.” pic.twitter.com/GwozCPRdve