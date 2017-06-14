Шведські експерти вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю у регіональному конфлікті

Росія може застосувати ядерну зброю у разі збройного конфлікту в Північній Європі.

Про це йдеться в доповіді шведського Науково-дослідного інституту оборони Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

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Зокрема, в доповіді шведські експерти відзначають, що РФ модернізувала та збільшувала свій арсенал ядерної зброї ближнього радіусу дії в той час, як Захід скорочував ядерне озброєння.

Експерти вважають, що в РФ домінує переконання про можливу перемогу в локальній ядерній війни і, отже, до ситуації загрози ядерного конфлікту може дійти швидше, ніж у період холодної війни. Крім того, експерти впевнені, що поступове збільшення озброєнь в РФ та інших країнах впливає на Швецію, тому закликають владу уважніше аналізувати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що вступ Швеції в НАТО буде розцінено Росією як загроза.