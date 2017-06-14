У Сан-Франциско відбулася стрілянина: четверо загиблих (фото, відео)

22:11, 14 червня 2017
Світ
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Застреливши трьох людей, нападник вчинив самогубство.

Стрілянина в Сан-франциско / фото NBC Bay Area

В середу у Сан-Франциско чоловік відкрив вогонь по співробітниках центру обслуговування клієнтів поштової служби UPS. На ньому була її уніформа. Про це повідомляє NBC.

Читайте такожКонгресмен США поранений під час стрілянини на бейсбольному поліЗа словами прес-секретаря служби доставки, чоловік застрелив трьох співробітників, а після цього "направив зброю на себе". Всього в результаті інциденту загинули четверо людей, в тому числі і нападник.

Стрілянина в Сан-франциско / фото NBC Bay Area

Після цього поліцейські оточили район і просили водіїв уникати його.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Вірджинії чоловік відкрив вогонь по конгресменах-республіканцях на бейсбольному полі, одного з них поранив.

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Теги: #стрілянина в США