У Сан-Франциско відбулася стрілянина: четверо загиблих (фото, відео)

В середу у Сан-Франциско чоловік відкрив вогонь по співробітниках центру обслуговування клієнтів поштової служби UPS. На ньому була її уніформа. Про це повідомляє NBC.

Читайте такожКонгресмен США поранений під час стрілянини на бейсбольному поліЗа словами прес-секретаря служби доставки, чоловік застрелив трьох співробітників, а після цього "направив зброю на себе". Всього в результаті інциденту загинули четверо людей, в тому числі і нападник.

Після цього поліцейські оточили район і просили водіїв уникати його.

Scene in San Francisco secure, police comb UPS facility looking for additional victims and witnesses. https://t.co/FqMuioOherpic.twitter.com/kPYabOVoni — NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 14, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Вірджинії чоловік відкрив вогонь по конгресменах-республіканцях на бейсбольному полі, одного з них поранив.