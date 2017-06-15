"Один є, залишилося - 216": конгресмен США отримала лист з погрозами після стрілянини у Вірджинії (відео)

13:26, 15 червня 2017
Світ
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Напередодні озброєний чоловік відкрив вогонь по конгресменах, які грали у волейбол на спортивному майданчику.

"Один є, залишилося - 216" - лист з погрозами в такому формулюванні отримала конгресмен, представник республіканської партії США Клодія Тенні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після стрілянини у штаті Вірджинія в поліції на цей лист звернули особливу увагу. Напередодні озброєний чоловік відкрив вогонь по конгресменах, які грали у волейбол на спортивному майданчику.

Поранений при збройному нападі в штаті Вірджинія американський конгресмен Стів Скаліз знаходиться в критичному стані після перенесеної операції.

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Теги: #стрілянина в США#стрілянина по конгресменах США#погрози конгресменам