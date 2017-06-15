"Один є, залишилося - 216": конгресмен США отримала лист з погрозами після стрілянини у Вірджинії (відео)
13:26, 15 червня 2017Світ
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Напередодні озброєний чоловік відкрив вогонь по конгресменах, які грали у волейбол на спортивному майданчику.
Поранений під час стрілянини конгресмен Стів Скалис залишається в критичному стані
"Один є, залишилося - 216" - лист з погрозами в такому формулюванні отримала конгресмен, представник республіканської партії США Клодія Тенні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Після стрілянини у штаті Вірджинія в поліції на цей лист звернули особливу увагу. Напередодні озброєний чоловік відкрив вогонь по конгресменах, які грали у волейбол на спортивному майданчику.
Поранений при збройному нападі в штаті Вірджинія американський конгресмен Стів Скаліз знаходиться в критичному стані після перенесеної операції.
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