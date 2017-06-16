Трамп заявив, що поки ніхто не зміг довести існування його "змови з росіянами"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп констатував, що з часу інавгурації у січні 2017 року ніхто не зміг довести, що у нього нібито були таємні зв'язки з представниками російського уряду. Про це президент США написав у Twitter.

"Після семи місяців розслідувань та слухань у комітетах про мою "змову з росіянами" ніхто не зміг продемонструвати будь-які докази. Сумно", - заявив Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, за даними західних ЗМІ, Трамп одразу після інавгурації намагався скасувати санкції проти Російської Федерації, запроваджені через агресію в Україні та через ймовірне втручання у виборчі перегони у США у 2016 році.

Після вступу на посаду президента у січні Трамп наполягав, що не знайомий з президентом РФ Володимиром Путіним, але висловлював сподівання, що налагодить з ним "фантастичні відносини