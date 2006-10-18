ООН вже 22 рази намагається обрати останнього члена Ради Безпеки

ООН знову не змогла зробити вибір між Гватемалою і Венесуелою в голосуванні на місце непостійного члена в Раді Безпеки. 22 тури таємного голосування не увінчалися успіхом - жодна з країн не здобула підтримки двох третин країн-членів ООН, але й не відмовилася від своїх амбіцій.

Протягом двох днів 192 делегації на засіданні Генеральної Асамблеї ООН без зупинки таємно голосують, опускаючи свої бюлетені в скриньки, з невеликими тимчасовими паузами на підрахунок голосів і перервою лише на обід. Процедура може тривати нескінченно, доки одна чи обидві країни не знімуть свої кандидатури.

"Венесуела не хоче, Гватемала не може - інакше бал в Раді Безпеки правитиме Уго Чавес", - жартують в кулуарах ООН. Харизматичний критик США Чавес став головним ньюсмейкером зустрічі на найвищому рівні у вересні, заявивши з трибуни ООН, що розгледів диявола в особі американського президента.

Посол Венесуели в ООН Франсіско Аріас Карденас (Francisco Arias Cardenas) заявив журналістам, що його країна піде на компроміс, відкликавши свою кандидатуру, але за однієї умови. "Ми готові на компроміс, але за умови, що президент Джордж Буш тут з трибуни ООН заприсягнеться, що припинить своє вторгнення в наші справи", - сказав Карденас.

Він заявив, що делегація США чинить прямий тиск на позицію деяких держав Азії, Африки й Латинської Америки.

Посол США Джон Болтон підтвердив, що його країна виступає проти того, щоб Венесуела опинилася серед членів РБ. "Ми занепокоєні поведінкою Венесуели... Ми подали країнам свої доводи, чому вважаємо проблематичним членство Венесуели в Раді Безпеки ООН, і наголосили переваги Гватемали. Які робити висновки - вирішувати самим країнам", - сказав Болтон.

Він додав, що місія США готова до довгої процедури виборів.

Процедура голосування буде продовжена у четвер.

РІА "Новости"