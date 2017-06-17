У США помер оскароносний режисер, який зняв легендарний фільм "Роккі"

У США на 82-му році життя помер режисер Джон Евілдсен, який зняв перший фільм серії "Роккі" та популярну в 80-ті роки картину "Хлопець-каратист".

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Евілдсен помер у лікарні в Лос-Анджелесі. Про смерть режисера, який довгий час страждав від раку підшлункової залози, повідомив його син Ентоні, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Спочивай з миром. Впевнений, скоро ти будеш знімати хіти в раю - спасибі. Слай", - написав у "Твіттері" Сталлоне, для якого головна роль у "Роккі" стала проривною.

"Протягом десятиліть його історії про почуття, хоробрість і перемоги захоплювали серця цілих поколінь американців", - йдеться в заяві президента Гільдії режисерів Америки Періса Барклая з приводу смерті Евілдсена.

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Фільм "Роккі" за сценарієм актора Сільвестра Сталлоне розповідає про шлях до успіху боксера Роккі Бальбоа. "Роккі" став найкасовішим фільмом 1976 року, незважаючи на досить низький бюджет.

Фільм отримав нагороду кіноакадемії США як найкраща картина, а Евілдсен - "Оскара" як найкращий режисер.

Фільми трилогії Евілдсена "Хлопець-каратист" (The Karate Kid) теж стали касовими хітами. Перша картина, що вийшла в 1984 році, зібрала в США 90 млн доларів за бюджету в 8 млн доларів.

У 1973 році актор Джек Лемон також отримав "Оскара" за головну роль у фільмі Евілдсена "Врятуйте тигра".