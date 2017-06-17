Кеті Перрі вперше за всю історію Тwitter зібрала 100 млн фоловерів
На другому місці за кількістю передплатників залишився канадський співак Джастін Бібер. Його читають майже 98 млн чоловік.
Американська співачка Кеті Перрі вперше за всю історію Тwitter зібрала 100 млн фоловерів.
У зв'язку з цим на сторінці артистки з'явився пост від адміністрації сайту.
"Сьогодні ми свідки історії", – йдеться у ньому, а також зазначається, що співачка перша зібрала 100 млн фоловерів.
Twitter у своєму привітанні використовував гру слів: "Свідок" ("Witness") - назва нового альбому Кеті Перрі, який вийшов у червні.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) June 16, 2017
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKatypic.twitter.com/41aJyPTtZ2
Також наголошується, що на другому місці за кількістю передплатників залишився канадський співак Джастін Бібер. Його читають майже 98 млн чоловік.
Третє місце займає колишній президент США Барак Обама, у нього 91 млн фолловер.
Шість років тому найпопулярніший твіттер був у співачки Леді Гаги, на неї було підписано 9 млн осіб. У Бібера в 2011 році налічувалося трохи більше 8 млн передплатників.
Кеті Перрі опублікувала свій перший твіт в лютому 2009 року і з тих пір написала понад 8 тисяч повідомлень.