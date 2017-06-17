Американська співачка Кеті Перрі вперше за всю історію Тwitter зібрала 100 млн фоловерів.

У зв'язку з цим на сторінці артистки з'явився пост від адміністрації сайту.

"Сьогодні ми свідки історії", – йдеться у ньому, а також зазначається, що співачка перша зібрала 100 млн фоловерів.

Twitter у своєму привітанні використовував гру слів: "Свідок" ("Witness") - назва нового альбому Кеті Перрі, який вийшов у червні.

Також наголошується, що на другому місці за кількістю передплатників залишився канадський співак Джастін Бібер. Його читають майже 98 млн чоловік.

Третє місце займає колишній президент США Барак Обама, у нього 91 млн фолловер.

Шість років тому найпопулярніший твіттер був у співачки Леді Гаги, на неї було підписано 9 млн осіб. У Бібера в 2011 році налічувалося трохи більше 8 млн передплатників.

Кеті Перрі опублікувала свій перший твіт в лютому 2009 року і з тих пір написала понад 8 тисяч повідомлень.