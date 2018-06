Американська співачка Кеті Перрі вперше за всю історію Тwitter зібрала 100 млн фоловерів.

У зв'язку з цим на сторінці артистки з'явився пост від адміністрації сайту.

"Сьогодні ми свідки історії", – йдеться у ньому, а також зазначається, що співачка перша зібрала 100 млн фоловерів.

Twitter у своєму привітанні використовував гру слів: "Свідок" ("Witness") - назва нового альбому Кеті Перрі, який вийшов у червні.

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKatypic.twitter.com/41aJyPTtZ2