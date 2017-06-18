В одному з торгових центрів столиці Колумбії прогримів вибух, є жертви (відео)

Щонайменше одна людина загинула, ще 11 постраждали в результаті вибуху в торговому центрі Centro Andino у столиці Колумбії, Боготі. Про це повідомив мер міста Енріке Пеньялоса у своєму Twitter.

BREAKING: Explosion kills one, injures at least 11 at the Andino shopping center in #Bogota. Mayor confirms that the event is terror-related pic.twitter.com/vD3Eof9t8b — Tennessee (@TEN_GOP) June 18, 2017

"Відчуваю біль від підлого терористичного нападу в Centro Andino", - написав мер. За його даними, одна жінка загинула, 11 осіб постраждали.

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Як повідомляє El Tiempo, вибух стався в туалеті на другому поверсі.

Раніше в Китаї сім людей загинули та 59 постраждали в результаті вибуху біля входу в дитячий садок. Вибух в дитячому садку Китаю влаштував смертник.