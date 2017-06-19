У Британії прямо в літаку побили пасажира, після чого депортували (відео)

Пасажира турецької авіакомпанії Turkish Airlines побили на борту лайнера в лондонському аеропорту Хітроу перед тим, як зняти з рейсу і депортувати з Великобританії. Відео інциденту опублікували на Facebook, пише Корреспондент.net.

За словами мандрівника, який летів тим же рейсом в Стамбул, НП сталася в суботу, 17 червня. Перед відправленням на борт лайнера піднявся чоловік, який, судячи з усього, був співробітником британської імміграційної служби, уточнює Daily Mail.

Цей чоловік кілька разів ударив по обличчю пасажира, який був уродженцем Афганістану, і притиснув його голову до стіни. У відповідь мандрівник почав кричати, що його депортують на батьківщину, де йому загрожує небезпека. Після того як чоловіка вивели з літака, лайнер вилетів в Стамбул. Як згадує очевидець Алі, пасажири були вражені з того, що трапилося, деякі навіть плакали.

Представник британського МВС заявив, що окремі випадки депортації вони не коментують. Разом з тим він додав, що, якщо людина перебуває в країні незаконно і не хоче добровільно покинути її, силовики приймають необхідні заходи.