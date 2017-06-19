В ЄС затримали понад 130 перевізників нелегальних мігрантів

У поліцейській службі Євросоюзу Європолі сьогодні заявили про проведення спецоперації по всій Європі та затримання понад сотні осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Deutsche Welle, під час спецоперації, яка тривала цілий тиждень у травні та до якої були залучені правоохоронці 26 європейських країн, було затримано 133 підозрюваних.

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За підсумками проведеної операції було розпочало розслідування 44 нових справ.

Загалом під час операції перевірили понад 22 тисячі осіб, більш ніж 6 тисяч автомобілів та майже 3 тисячі промислових об'єктів. Під час оперативних заходів було виявлено 221 "потенційну жертву" контрабандистів.