Дубай названий кращим містом з сучасною архітектурою

Дубай став лідером ще одного міжнародного рейтингу, цього разу він завоював титул кращого мегаполісу з сучасною архітектурою. Рейтинг «20 кращих міст світу за версією любителів архітектури» склав журнал про подорожі Conde Nast Traveller, передають "Російські Емірати".

Читайте такожУ Дубаї хочуть побудувати найвищу будівлюМіжнародне видання пояснило, що візуальний дизайн міста може переміщати людей у ​​часі і «приземляти» в дуже особливому місці, що може бути пов'язано як з міським плануванням, так і з адаптацією до культурних рухів.

Дубай був описаний як дім для сучасної архітектури. За останні 10 років ландшафт Дубаю сильно трансформувався. Він став домівкою для найвищого хмарочоса світу Burj Khalifa, культового готелю Burj al Arab і рукотворного архіпелагу, що відтворює карту світу, Дубай привернув увагу таких великих архітекторів сучасності, як Заха Хадід і Рем Колхас.

У топ-20 кращих міст світу також увійшли: Санкт-Петербург з архітектурою рококо, Майамі - з арт-деко, Бразиліа - з футуризмом, Афіни - з класикою, Рим - з бароко, Флоренція - з архітектурою епохи Ренесанс.