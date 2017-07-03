Губернатор Нью-Джерсі закрив безкоштовні пляжі і відпочив із сім'єю на одному з них

Шквал критичних коментарів обрушився на губернатора Нью-Джерсі Крістофера Крісті через фотографії, на яких він з родиною зображений відпочиваючим на закритому для публіки пляжі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Раніше губернатор-республіканець розпорядився закрити на вихідні і на День незалежності США 4 липня низку парків та безкоштовних пляжів, в тому числі і пляж Island State Beach Park, на якому його фотографи зафіксували. Рішення закрити парки і пляжі на вихідні губернатор пояснив тим, що законодавці штату не вклалися в строки погодження бюджету.

Відвідувачів, які прямували на пляж Island State Beach Park, поліція зупиняла біля входу в парк.

"Я взагалі не засмагав сьогодні", - стверджував Крістофер Крісті до того, як в ЗМІ з'явилися фотографії з його відпочинку на пляжі. Слід зазначити, що там же, на узбережжі, розташована резиденція губернатора.

Після публікації фотографій прес-секретар губернатора Брайан Мюррей визнав, що Крісті на пляжі був - але нібито дуже недовго. Зі слів прес-секретаря, губернатор лише переговорив з дружиною та дітьми і поїхав на роботу.

Сам Крісті заявив, що його сім'я проводила вихідні в резиденції губернатора і він незабаром звідти полетів на роботу на вертольоті.

"Так це працює. Станьте губернатором, і тоді у вас буде там резиденція", - сказав він на прес-конференції.

У вихідні всі державні парки Нью-Джерсі і безкоштовні пляжі не працювали, тому що місцеві законодавці не вклалися в терміни з прийняттям закону про медичне страхування.

Нью-Джерсі опинився в числі дев'яти штатів, які не змогли прийняти бюджет до початку липня, як було заплановано.