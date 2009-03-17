Атомні підводні човни США активніші, ніж за років "холодної війни"

Упродовж 2008 року американські атомні підводні човни з балістичними ракетами типу Trident виконали 31 патрульний рейд, за середньорічним часом перебування у відкритому морі перевершивши показники часів "холодної війни". Таку статистику наводить Лента.ру з посиланням на статтю, оприлюднену на сайті Федерації американських учених (FAS). На озброєнні американського флоту є 14 субмарин класу Ohio з ракетами Trident. У роки протистояння з СРСР вони проводили в морі 50-70 відсотків часу. Тепер цей показник досяг 70-90 відсотків.

Щороку американський ядерний підводний флот виконує більше патрульних рейдів, ніж Росія, Франція, Велика Британія та Китай разом узяті. Американські субмарини комплектуються двома екіпажами, що мають умовні позначення "Блакитний" і "Золотий", за рахунок чого вони можуть вести патрулювання практично безперервно. Кожен похід триває в середньому 60-90 діб.

Всього з листопада 1960 року (коли в похід вирушив перший АПЧ з балістичними ракетами "Джордж Вашингтон") до кінця 2008 року американські атомні ракетоносці виконали 3814 рейдів. Кількість щорічних походів постійно змінювалася, проте рекордним в цьому плані став 1967 рік, коли субмарини ВМС США з ядерною зброєю на борту здійснили 131 рейд. У 1979-1981 роках, після списання старих підводних човнів, патрулювання в Тихому океані було практично припинене і поновилося лише з надходженням на озброєння субмарин класу Ohio.

На початку 1990-х років під час списання останніх застарілих підводних човнів, що не належать до класу Ohio, приблизно на 60 відсотків знизилося патрулювання в Атлантичному океані. Воно поновилося в повному обсязі в другій половині 1990-х років, після надходження на озброєння додаткових ракетоносців. Починаючи з 2000 року чотири підводні човни Ohio було переведені на використання звичайного озброєння, а ще чотири пройшли модернізацію під ракети Trident II D5.