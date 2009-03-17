Саудівський міністр назвав ідеальну ціну на нафту

"Ідеальна" ціна на нафту має становити від 60 до 75 доларів за барель, вважає міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Нуамі, слова якого цитує агентство Франс Прес.

"Сорока доларів недостатньо, необхідно 60-75", - заявив саудівський міністр під час енергетичної конференції в Женеві.

Міністр вважає також, що передчасна заміна традиційних енергоресурсів поновлюваними джерелами енергії може перешкодити інвестиціям в нафтову галузь, що, в свою чергу, заважатиме одужанню світової економіки в умовах фінансової кризи.

"Я б озвучив застереження щодо передчасної заміни викопних видів палива на альтернативи, які поволі розвивалися”, - заявив міністр.

"Незалежно від намірів, наслідки можуть бути вкрай непродуктивними для світової енергобезпеки і, безумовно, для довкілля", - вважає Алі аль-Нуамі.

"Зниження інвестицій у викопні види палива вплине на нашу здатність надати енергоресурси, необхідні в той час, коли (стан) економіки поліпшиться", - вважає міністр.

На засіданні, яке відбулося в неділю у Відні, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) залишила квоти на видобуток нафти без змін до травня, повідомляє РІА "Новости". У підсумковому комюніке 152-ої конференції ОПЕК зазначено, що країни ОПЕК суворо дотримуються рішення грудневої конференції в Алжирі - скоротити видобуток з 1 січня 2009 року на 4,2 мільйона барелів на добу порівняно з реальним рівнем видобутку у вересні, який становив 29,045 мільйона барелів на добу.

Таким чином, сумарний обсяг видобутку нафти в країнах картелю, на частку яких припадає близько 40% загальносвітового виробництва "чорного золота", збережений на рівні 24,8 мільйонів барелів на добу.

У підсумковому комюніке зазначено, що конференція підкреслила намір повністю дотримуватися рішення від грудня 2008 року з метою подальшого внеску в стабілізацію ринку.

Також було ухвалено скликати позачергову зустріч 28 травня 2009 року у Відні "з метою розгляду можливих подальших кроків".

Чергова сесія конференції ОПЕК пройде 9 вересня також в австрійській столиці.

Напередодні засідання у членів ОПЕК не було єдиної думки щодо необхідності подальшого зниження квот для стимулювання зростання цін. Переконаними прихильниками цього заходу були Іран і Венесуела. Саудівська Аравія, навпаки, вважала, що перш ніж зважатися на чергове зниження видобутку, необхідно дочекатися ефекту від попередніх аналогічних рішень картелю.

До ОПЕК входять 12 країн: Алжир, Ангола, Еквадор, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела.