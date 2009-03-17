Нємцов вважає, що вертикаль Путіна не переживе тривалу кризу

Російський опозиціонер Борис НЄМЦОВ прогнозує, що якщо економічна криза в Росії триватиме більш як півтора-два роки, то це призведе до зміни чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Знаєте, будь-яка криза - це перевірка на міцність. Перевірка на міцність людей, держави, інститутів. Для мене абсолютно очевидно, що нинішня криза показала крайню неефективність і безпорадність цієї сумнозвісної вертикалі, яку вибудував Володимир ПУТІН. Вертикаль виявилась дуже корумпованою, мало працездатною, вкрай витратною», - сказав Б.НЄМЦОВ.

На його думку, той факт, що влада 200 млрд. дол. «викинула» на підтримку нереалістичного курсу рубля щодо долара, говорить сам за себе.

Окрім цього, Б.НЄМЦОВ розкритикував владу Росії за допомогу російським «олігархічним угрупованням».

«Допомога путінської вертикалі олігархічним угрупованням, наближеним до влади, - я маю на увазі і ДЕРИПАСКУ (російський підприємець, власник компанії «Базовий елемент» Олег ДЕРИПАСКА - УНІАН), який одержав 4,5 млрд., і Романа АБРАМОВИЧА, який одержав мільярд 800 млн., і сумнозвісний «Мечіл» Ігоря ЗЮЗІНА, який одержав півтора млрд. дол., - це також продемонструвало крайню неефективність. І, я б сказав, контрпродуктивність дій влади», - сказав Б.НЄМЦОВ.

За його словами, одночасно лобіюються інтереси монополій, зокрема, різко ростуть тарифи на газ, комунальні послуги, проводиться явно асоціальна політика, коли встановлюється мізерна допомога з безробіття в 4 тис. 900 рублів (близько 140 дол.) і передбачається підвищити соціальний податок з 26 до 34%.

«Для мене абсолютно очевидно, що ця гнила, корумпована вертикаль - вона цю кризу не переживе, якщо вона триватиме більш як півтора-два роки. Тобто, насправді поки що у них у загашнику залишилося 300 з чимось млрд. доларів, і фінансовий запас міцності режиму десь на рік-півтора, вони ще можуть прожити. Але якщо криза триватиме довше, то гроші закінчаться, а завищені очікування, які є у наших громадян, і обман безкінечний, що йде через ЗМІ, призведе до соціального протесту і до зміни режиму», - впевнений Б.НЄМЦОВ.

«Якщо криза триватиме більше півтора роки, буде зміна еліт, буде трансформація. Найголовніше, щоб це пройшло мирно, щоб це пройшло без революцій, і ніяких у нас тут «помаранчевих революцій» не буде – у нас буде «червоно-коричнева» революція», - додав він.

При цьому Б.НЄМЦОВ відзначив, що дуже важливо, аби нові еліти, у тому числі й ліберально-демократичні сили, могли взяти на себе відповідальність і не допустити можливого розпаду країни.