"Навала бабусь Путіна": більше сотні пенсіонерів розгромили штаб Навального (відео)

Група з понад сотні пенсіонерів, які називають себе загоном Путіна, атакувала в Краснодарі штаб опозиціонера Олексія Навального.

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Відповідне відео було опубліковано на сервісі YouTube.

Увірвавшись в будинок, бабусі почали називати активістів "фашистами" та "зрадниками", намагаючись виштовхати їх на вулицю.

Крім того, фанати глави Кремля обклеїли стіни адміністратора його портретами і вкрали майно штабу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня невідомі підпалили офіс виборчого штабу Навального в Санкт-Петербурзі. Соратник Навального Леонід Волков назвав підпал "частиною атмосфери ненависті".

22 червня в Кірові невідомі підпалили автомобіль координатора передвиборного штабу опозиціонера Навального Артура Абашева. Абашев пов'язував підпал з відкриттям штабу Навального, який почав роботу декількома годинами раніше.

10 червня ставропольський активіст Ярослав Синюгін повідомив, що невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в приміщення, де знаходиться передвиборний штаб Навального.