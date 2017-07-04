"Навала бабусь Путіна": більше сотні пенсіонерів розгромили штаб Навального (відео)
Увірвавшись в будинок, бабусі почали називати активістів "фашистами" та "зрадниками", намагаючись виштовхати їх на вулицю.
Група з понад сотні пенсіонерів, які називають себе загоном Путіна, атакувала в Краснодарі штаб опозиціонера Олексія Навального.
Читайте такожУ Барнаулі біля міськадміністрації на соратника Навального напали з ножем
Відповідне відео було опубліковано на сервісі YouTube.
Увірвавшись в будинок, бабусі почали називати активістів "фашистами" та "зрадниками", намагаючись виштовхати їх на вулицю.
Крім того, фанати глави Кремля обклеїли стіни адміністратора його портретами і вкрали майно штабу.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня невідомі підпалили офіс виборчого штабу Навального в Санкт-Петербурзі. Соратник Навального Леонід Волков назвав підпал "частиною атмосфери ненависті".
22 червня в Кірові невідомі підпалили автомобіль координатора передвиборного штабу опозиціонера Навального Артура Абашева. Абашев пов'язував підпал з відкриттям штабу Навального, який почав роботу декількома годинами раніше.
10 червня ставропольський активіст Ярослав Синюгін повідомив, що невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в приміщення, де знаходиться передвиборний штаб Навального.