Пілоти гелікоптера продемонстрували свою майстерність і врятували життя двох чоловіків (відео)
19:55, 05 липня 2017Світ
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З берега допомоги чекати було марно, рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік.
Порятунок з повітря / скріншот
Пригода сталася на заході Грузії. Чоловіки опинилися просто посеред річки, що розлилася під час повені.
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Із берега допомоги чекати було марно, рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік.
Екіпажу гвинтокрилу довелося продемонструвати всю свою майстерність, аби спустити багатотонну машину поруч із потерпілими.
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