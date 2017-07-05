Пілоти гелікоптера продемонстрували свою майстерність і врятували життя двох чоловіків (відео)

Пригода сталася на заході Грузії. Чоловіки опинилися просто посеред річки, що розлилася під час повені.

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Із берега допомоги чекати було марно, рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік.

Екіпажу гвинтокрилу довелося продемонструвати всю свою майстерність, аби спустити багатотонну машину поруч із потерпілими.