У Хуліо Іглесіаса "знайшовся" 40-річний син: ДНК-тест поставив крапку в багаторічній драмі

У іспанського співака Хуліо Іглесіаса є 40-річний син Хав'єр Сантос. Про це свідчать результати ДНК-тесту.

Про це пише The Telegraph.

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Адвокат Фернандо Сантоса Осуна заявив, що чоловік збирається подавати позов, щоб родинний зв'язок була визнана судом.

Відзначається, що Сантос домагався визнання батьківства Іглесіаса з 1990-х. За його словами, в середині 1970-х співак завів нетривалий роман з португальською балериною, коли перебував у шлюбі з моделлю Ісабель Прейслер. Іглесіас заперечував родинний зв'язок з чоловіком.

73-річний Хуліо Іглесіас — один з найуспішніших іспаномовних виконавців. Він записав близько 50 студійних альбомів і продав більше 300 мільйонів копій пластинок. Іспанець одружився на Пайслер в 1971 році. Через вісім років подружжя розлучилося. Офіційно у співака вісім дітей, в тому числі 42-річний музикант і актор Енріке Іглесіас.