У США пропонують ввести нові санкції проти Росії

У Сенаті США пропонують ввести додаткові санкції проти РФ через її багаторічне порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Відповідний законопроект у Сенат вніс законотворець від Республіканської партії Ед Ройс, пише Reuters.

Ройс заявив, що Путін роками ігнорував зобов’язання, які взяла на себе Росія по Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

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«Його нещодавнє розгортання заборонених ракет із ядерним озброєнням представляє серйозну загрозу інтересам нацбезпеки США», - заявив Ройс, додавши, «що це лише один приклад російської агресії, яка підриває глобальну стабільність».

Як повідомляв УНІАН раніше, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті. Даний законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ. Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.