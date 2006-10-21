Україна закликає ООН допомогти колишньому СРСР

Заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ закликав посилювати взаємодію Організації Об`єднаних Націй з регіональними організаціями в миротворчій діяльності.

Як повідомили УНІАН у Центрі Новин ООН, з такою пропозицією В.ХАНДОГІЙ виступив вчора на засіданні Генеральної Асамблеї, присвяченому співпраці ООН з регіональними організаціями, виступаючи перед його учасниками від імені членів ГУАМ.

Зокрема, він запропонував активізувати заходи щодо розв’язання затяжних конфліктів на території Грузії, Молдови і Азербайджану. Представник України звернув увагу на те, що ці конфлікти тривають вже більше 15 років.

«Дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство, зокрема ООН і ОБСЄ, продовжували здійснювати практичні кроки з розв’язання цих конфліктів, які є дуже серйозними перешкодами до стабільності, демократії і економічного процвітання в нашому регіоні», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

Заступник міністра подякував держави - члени ООН за те, що вони підтримали включення до порядку денного Генеральної Асамблеї питання про затяжні конфлікти на території ГУАМ і їх наслідки для міжнародного миру, безпеки і розвитку. Він висловив надію, що цей крок приведе до активніших дій щодо розв’язання конфліктів в Азербайджані, Грузії і Молдові.

В.ХАНДОГІЙ закликав зацікавлені сторони виконати резолюції Ради Безпеки і рішення ОБСЄ, які стосуються нагірно-карабахського і грузино-абхазького конфліктів, а також приступити до реалізації плану мирного врегулювання конфлікту в Південній Осетії, запропонованого Президентом Грузії. Він також привернув увагу міжнародного співтовариства до ініціативи Президента України щодо придністровського конфлікту «Врегулювання через демократію» і закликав до її реалізації.

Представник українського МЗС заявив про необхідність зміцнення співпраці ООН з ГУАМ, Організацією чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) і ОБСЄ. В.ХАНДОГІЙ зазначив, що ОЧЕС здійснює важливий внесок у розвиток співпраці в регіоні в різних сферах діяльності і, зокрема в енергетичній.

«Питання економічної безпеки - одне з найважливіших для Європи сьогодні. Чорноморсько-каспійський регіон дуже важливий для безпечного і стабільного транспортування енергетичних ресурсів до Європи. Країни ГУАМ готові взяти активну участь в просуванні енергетичних проектів у рамках Організації чорноморського економічного співробітництва», - сказав представник зовнішньополітичного відомства України.